Aftenposten mener: Destruktiv utvikling i abortsaken i USA

Delstaten Alabama har vedtatt USAs mest restriktive abortlov. Det er ikke gitt at loven vil tre i kraft. Men den er nok et signal om at en grunnleggende rettighet utfordres med stadig tøffere virkemidler.

Vi finner bakteppet for dagens abortkamp i USA i den historiske høyesterettsbeslutningen i saken Roe vs. Wade i 1973. Da slo retten fast at adgang til abort er en rettighet i USA.

Kampen mot loven tiltok for alvor i styrke som en del av mobiliseringen av de evangelisk kristne i USA på 1980-tallet. Balansen i landets øverste rettsinstans, høyesterett, har imidlertid gjort at beslutningen fra 1973 har stått fast. Dessuten er også konservative høyesterettsdommere først og fremst jurister og ikke politikere. Blant andre dagens sjef i høyesterett, konservative John Roberts, har uttrykt at han foretrekker gradvise endringer i lovverket, fremfor at tidligere beslutninger snus på hodet. Han forsvarer presedens og innarbeidet lovverk, selv om han personlig skulle mene noe annet i en gitt sak.

Lovvedtaket i Alabama er utformet nettopp med ønske om at det skal havne i landets øverste rett. Den er ikke den eneste lovendringen som styrer mot behandling på dette nivået. Denne iveren etter å flytte debatten opp dit ble kraftig forsterket etter president Donald Trumps to utnevnelser til høyesterett.

Andrew Harnik, Reuters/NTB scanpix

Både Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh er konservative dommere, noe som har gitt abortmotstanderne tro på at de nå, gjennom et nytt flertall i høyesterett, kan få endret Roe vs. Wade.

Øyvind Søtvik Rekstad: Alabamas strenge abortlov vil bli skutt ned av domstolene

Ingen vet hvordan den strategien vil slå ut, og disse prosessene tar tid. Men i mellomtiden jobber flere delstater i USA utrettelig med å gjøre abort vanskeligere og mindre tilgjengelig. De finner rom i lovverket som gjør at tallet på abortklinikker faller, som stiller stadig flere krav til legene, klinikkene og kvinnene. De gnager biter av loven, sakte, men sikkert. Endringene rammer kvinner med lav inntekt og en vanskelig livssituasjon ekstra hardt, men indirekte rammes alle kvinner i USA. De som bor i stater der de slipper å oppleve at deres frihet til å ta viktige avgjørelser om eget liv svekkes og blir forsøkt fjernet, må kjempe for å beholde fremskritt de trodde var bestandige.

Den aggressive abortkampen i USA preger også USAs holdning i internasjonalt arbeid. Tilgang til abort og prevensjon er avgjørende for kvinnehelse i hele verden, men USA trekker seg stadig mer ut av den delen av arbeidet. Det er alvorlig og ødeleggende og må være et tema i alle fremskrittsvennlige lands dialog med USA, inkludert Norge.