Her er to setninger man ikke ofte hører når det norske statsbudsjettet legges frem: Regjeringen strammer inn. Oljepengebruken faller.

I budsjettet for 2020 legger regjeringen opp til å bruke 244 milliarder oljekroner, mot 246 milliarder i 2019. Uttaket utgjør 2,6 prosent av Oljefondets verdi. Det er et godt stykke under handlingsregelen, som tillater uttak på 3,0 prosent.