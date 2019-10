Aftenposten mener: Toll på klær bør fjernes helt

Gledelig nok vil regjeringen fjerne regelen som gir momsfri netthandel opp til 350 kroner.

At netthandel fra utlandet skal unntas fra generelle, norske avgiftsregler, er det i utgangspunktet ingen grunn til. Ordningen virker konkurransevridende ved at norske butikkers varer ilegges moms utenlandske nettbutikker slipper.

Med regjeringens forslag skal Norge inn i internasjonale ordninger som blant annet EU også kommer til å innføre. Det innebærer etter planen at nettbutikkene krever inn momsen, som er en enkel løsning for forbrukerne. I tillegg finnes i dag praktisk løsning for transportørene for såkalt samlefortolling på 3000 kroner.

Et hinder for at de internasjonale ordningene skal fungere mest mulig knirkefritt over landegrensene, er ulike tollregler.

I Norge er toll i all hovedsak begrenset til klær og mat. Som et tilpasningsgrep har regjeringen dermed foreslått at innførsel av klær blir tollfritt opp til grensen for samlefortolling på 3000 kroner. Mat er ikke del av denne nye, forenklede ordningen.

Dette har fått Virke til å rope ut. Reaksjonen er forståelig. For mens forbrukere nå kan importere klær tollfritt, må butikkene fortolle sine produkter og bake dem inn i prisen. Denne løsningen er dermed også konkurransevridende til ulempe for norske butikker.

Men det er et beskjedent volum det er snakk om, med mindre den uintenderte reklameeffekten av protestene fører til oppsving for utenlandske klesbutikker på nett. Finansdepartementet anslår at tollfriheten er verdt omtrent 15 millioner kroner.

Overordnet sett fremstår regjeringens avveininger fornuftige. Det er ikke grunn til å tro på noen massiv butikkdød på grunn av denne endringen alene, og harmoniserte regler er nødvendig for effektive systemer.

Grunnproblemet ligger imidlertid i at Norge i det hele tatt ilegger toll på klær. Staten dro inn nær en milliard kroner på klesimport i 2019, selv om norsk tekstilindustri er nær ikke-eksisterende.

Klestoll virker å eksistere i dag først og fremst som en ordning for å bringe penger i statskassen. Klestollen er også et kort på hånden når Norge fremforhandler bilaterale handelsavtaler.

Ingenting av dette er gode begrunnelser for å beholde toll spesifikt på klær. Allerede er klesimport fra EU, visse utviklingsland og frihandelspartnere tollfri, og det bør bare være et tidsspørsmål før klestollen generelt er historie.

Tollmurer er prinsipielt uheldig i en verden med land som bør handle mer, ikke mindre, med hverandre.