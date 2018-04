Aftenposten mener: Europarådet er i krise – Jagland må ta sin del av ansvaret

Søndag kveld kom endelig rapporten mange har ventet på: Granskningen av de årelange beskyldningene om at Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.

Hva var konklusjonen? Jo, flere nåværende og tidligere medlemmer av PACE har med stor sannsynlighet drevet med korrupt virksomhet til fordel for Aserbajdsjan, oppsummerer granskningskommisjonen.

Det er dypt alvorlig. Europasjefen i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, John Dalhuisen, kaller rapporten for knusende.

Europarådets oppgave er å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Når rådets egne politikere skal ha jobbet aktivt til fordel for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene, er det vanskelig å se noen særlig nytte i en slik institusjon.

Flere tidligere og nåværende medlemmer mistenkes å ha blitt «kjøpt» ved å ta imot bestikkelser i form av kaviar, tepper og opphold på luksushoteller i Aserbajdsjans hovedstad Baku, heter det i rapporten. Aftenposten har i en rekke artikler beskrevet hvordan politikerne skal ha fått dyre gaver, blitt påspandert luksusturer og fått millioner av kroner under bordet.

I motytelse anklages de for å ha stemt imot en svært kritisk rapport fra januar 2013 om situasjonen for politiske fanger i den tidligere sovjetrepublikken.

Ian Liddell-Grainger er gruppeleder for den konservative partigruppen i Europarådets parlamentarikerforsamling. I et brev til Thorbjørn Jagland bruker han svært sterke ord: «Med tanke på din manglende styring med organisasjonen, din forakt for parlamentarikerforsamlingen og manglende forsøk på å gjøre noe med korrupsjonen i din organisasjon, bør du nå vurdere din stilling», skriver han.

Jaglands pressetalsmann Daniel Holtgen hevder at alt som står i dette brevet, er feil, deriblant beskyldningene om at Jagland ikke har tatt opp påstandene om korrupsjon i PACE. Han viser til at Jagland i fjor sendte et brev til PACE-presidenten der han oppfordret til granskning av korrupsjonsbeskyldningene.

Problemet er imidlertid at dette brevet kom altfor sent. Jagland skal ha blitt varslet om korrupsjon i Europarådet for flere år siden.

Jagland har tidligere sagt at han ikke kunne gjøre noe med korrupsjonsbeskyldningene fordi PACE er uavhengig, og at det var politikerne selv som har vært ansvarlige for å rydde opp. Det er et underlig forsvar når han nå viser til at han sendte PACE-presidenten et brev med oppfordring om å iverksette granskning.

Slik situasjonen er nå, er det liten grunn til å ha tillit til Europarådet. Jaglands manglende ydmykhet gjør ikke saken bedre.