Aftenposten mener: Ekstra ferieuke for småbarnsforeldre er kostbar kos

Alle som har hatt småbarn kan skrive under på at det er en slitsom periode i livet. I enkelte familier kan antagelig det mest avslappende for foreldrene være å være mer på jobb og mindre hjemme, men de fleste kan nok nikke anerkjennende til forslaget om en statlig finansiert ekstra friuke mens barna er små. Derfor er dette et tema som egner seg godt til å flørte med potensielle velgere – slik Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde da han talte til Arbeiderpartiets landsstyre i Oslo tirsdag.

Støre la ikke skjul på at han var inspirert av sin svenske partilederkollega Stefan Löfvens utspill på oppløpssiden av den svenske valgkampen. Löfvens forslag var å gi alle foreldre med barn mellom 4 og 16 år en ekstra ferieuke. I Sveriges tilfelle dreier det seg om 900.000 familier.

«Vi vet jo at dette er investeringer som betaler seg over tid,» sa Støre.

Det er galt. I alle fall at vi vet at det er lønnsomt.

Löfvens utspill vakte en stor debatt i Sverige. Socialdemokraterna selv hadde regnet seg frem til at kostnaden over statsbudsjettet ville bli 5,4 milliarder svenske kroner, en ikke helt ubetydelig sum bare det. Men ifølge Svenskt näringslivs sjeføkonom Bettina Kaschefi ville kostnaden bli mange ganger så stor, dersom regnestykket også tar høyde for svekkelse i produktiviteten og i brutto nasjonalprodukt. Den virkelige kostnaden er på hele 32,9 milliarder kroner, og produktivitetstapet vil ramme de små bedriftene i næringslivet hardest, mente hun.

Kaschefi vedgikk at regnestykket er bygget på antagelser – i likhet med Löfvens regnestykke.

Hverken Arbeiderpartiets Støre eller Socialdemokraternas Löfven har kunnet legge frem regnestykkene som viser hvilke eventuelle positive effekter en slik ordning kan tenkes å få på samfunnsøkonomien. Og ingen av dem har troverdige prognoser for hva det vil koste å innføre en slik ordning. Altså vet vi ikke at en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre er en investering som betaler seg over tid.

Det kan like gjerne være et publikumsfrieri bygd over samme lest som Gatas Parlaments hit fra 2011: Jobbe litt mindre og tjene litt mer.

De norske barnefamiliene nyter allerede godt av sjenerøse støtteordninger. Skal staten innføre enda flere, må det begrunnes langt bedre. Og, vel så viktig, noen valg må skje som følge av familienes egne prioriteringer, ikke fordi politikere leter etter problemer de kan løse for å bli populære.