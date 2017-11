Aftenposten mener: Oppløftende om innvandrere i Norge

Tilknytningen til arbeidslivet er svak i mange grupper. Unge, spesielt jenter, utsettes for negativ, sosial kontroll. Sterk konsentrasjon av innvandrere kan forsterke segregeringsmønstre i skolen. Mange miljøer dyrker verdier og normer som er svært forskjellige fra storsamfunnets.

Også SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere inneholder nok av materiale egnet til bekymring. Mest slående er hvordan fattigdom er et problem som rammer innvandrerbefolkningen hardt.

22 prosent av alle innvandrere oppgir at de ikke har råd til en ukes ferie i løpet av et år. Like mange sier de strever med å få endene til å møtes, mer enn tre ganger så mange som i befolkningen som helhet. Nesten seks av ti somaliske innvandrere bor trangt etter objektive kriterier.

Innvandring er en driver for økonomisk ulikhet i Norge. Arbeidsinnvandrere går ofte inn i lavtlønnede jobber, og mange flyktninger har en svært lang vei å gå før de er kvalifisert til å delta i det norske arbeidslivet. Dette påvirker åpenbart levekårene til innvandrerne, som også oppgir å ha en jevnt over tøffere arbeidssituasjon enn befolkningen som helhet.

Fattigdomsproblematikken blant innvandrere må bekjempes langs flere linjer. Å få flest mulig i inntektsgivende, ordinært arbeid er nøkkelen, samtidig som velferdsordningene skal være gode nok for dem som faller utenfor. Utdanningssystemet spiller en avgjørende rolle for å dempe risikoen for at svake livssjanser går i arv. Flere forskningsrapporter har gitt grunn til optimisme med tanke på integreringen av andregenerasjonsinnvandrere.

Men også når man ser på hvordan innvandrerbefolkningen selv oppfatter sin livssituasjon, er det grunn til å glede seg. For tross dårligere levekår enn majoriteten, er innvandrerbefolkningen jevnt over tilfreds med tilværelsen. Faktisk er de litt mer tilfreds enn resten av befolkningen, ifølge SSB-undersøkelsen.

Videre er det også positivt at tilhørigheten til Norge er såpass sterk som levekårsundersøkelsen viser. At tilliten til institusjoner som politiet, rettsvesenet og det politiske systemer er høyere enn hos resten av befolkningen, er særlig oppløftende. Riktignok er tilliten til andre mennesker betydelig lavere blant innvandrere enn i befolkningen som helhet, noe som også er viktig.

Men liten misnøye i brede lag av innvandrerbefolkningen, og at tilliten til våre viktigste samfunnsinstitusjoner er høy, er funn som taler for at integreringen tross alt ikke går så aller verst i Norge.