Aftenposten mener: Kina har nøkkelen i Nord-Korea

Situasjonen i Nord-Korea har lenge virket truende. Diktator Kim Jong-un tester raketter i ett kjør og fortsetter med den truende retorikken også hans far og farfar ble kjent for.

Hva det siste angår, har Kim fått en åndsfrende i Det hvite hus. President Donald Trump lovet for få dager siden «ild og vrede» dersom Nord-Korea fortsetter å true USA.

Den slags ord i en spent situasjon er et nytt eksempel på Trumps uansvarlighet. Han har også fått kritikk fra fremtredende politikere i begge de to store partiene i USA.

Krisen krever klok handling, ikke flåsete ord. Dessverre er det ikke utenkelig at Kims paranoide diktatur kan tolke Trumps ord som et varsel om krig. De ble besvart med trusler om rakettangrep på det amerikanske stillehavsterritoriet Guam.

Det er ingen grunn til å underslå at faren for krig nå er reell.

Selv om Trumps ord kan utløse en konflikt, er det ikke hans skyld at Nord-Korea nå bekymrer en hel verden. Situasjonen var i ferd med å spisse seg til allerede før maktskiftet i USA.

Nord-Korea har i årevis arbeidet for å utvikle avanserte og langtrekkende atomvåpen.

Rår trolig over atomvåpen

Om regimet nå virkelig rår over presise raketter som kan nå fjerne mål og bære tilstrekkelig kraftige atombomber, vil ikke bli klart før de eventuelt blir brukt. Men kombinasjonen av hyppige prøveutskytinger, etterretningsrapporter og krigersk retorikk fra Pyongyang har i en tid pekt mot at punktet sannsynligvis er nådd.

Tirsdag siterte The Washington Post fra et konfidensielt dokument der amerikansk etterretning slår fast at Nord-Korea nå har utviklet et atomstridshode som er både lite og kraftig nok.

Nord-Korea har lenge vært gjenstand for omfattende sanksjoner, og har et løfte om at sanksjonene oppheves dersom landet viser vilje til å reversere atomvåpenprogrammet. Denne uken vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig å skjerpe sanksjonene.

Kina vil unngå destabilisering

Det er et godt tegn at USA, Russland og Kina for en gangs skyld står sammen, men sistnevnte sitter med nøkkelen. Kina er Nord-Koreas livbøye. Landet er avhengig av bl.a. kinesisk olje og kinesiske banker.

Alt tyder på at Kina ønsker å bidra til en løsning som får Nord-Korea ut av atomsporet. Kineserne er, forståelig nok, redde for at det å isolere regimet helt, vil destabilisere situasjonen ytterligere.

USAs utenriksminister Rex Tillerson holder nå det ene møtet etter det andre med ledere i Asia med sikte på å finne en vei videre. Han har en fornuftig tilnærming: Alle andre motsetninger legges til side i bestrebelsene på å løse dette ene problemet.