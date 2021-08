Aftenposten mener: NTP bør ikke brukes til å planlegge luftslott

Selv ikke når det er valgkamp.

Det ble ikke flertall for regjeringens forslag til Nasjonal transportplan i år.

I over 20 år har Nasjonal transportplan (NTP) styrt byggingen av vei, jernbane, havner og flyplasser i Norge. Nå går den en mer usikker fremtid i møte. Årsaken er at Stortinget ikke kom til enighet om rammene i sommer. Den ble derfor i stedet «lagt til protokoll» uten flertall bak seg, som det heter. Det er historisk.

NTP hugges ikke i sten. Den gjennomgås, justeres og vedtas hvert fjerde år. Den er hovedsakelig en plan for de økonomiske rammene, ikke en ufravikelig ordre om å bygge spesifikke prosjekter her og der. Planen er likevel nyttig for å kunne vise til hva man er blitt enig om hvis det senere oppstår diskusjon om prioriteringer.