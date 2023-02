Vesten må holde sammen mot Putins brutale krig

24.02.2023 09:13

President Vladimir Putin legger skylden på Vesten for krigen i Ukraina.

Putin holder fast på at alt er Vestens feil.

Et år er gått siden russiske stridsvogner dundret inn i Ukraina. Annekteringen og okkupasjonen som begynte i 2014, ble over natten til en fullskala invasjon. Storkrig i Europa, nær utenkelig de siste sytti årene.

Putins tale onsdag denne uken ga ingen grunn til optimisme. Han hevder stadig at Russland har gjort «alt i sin makt» for å løse konflikten fredelig. Ifølge Putin er det USA og Vesten som har skylden for krigen fordi de støttet ukrainske myndigheter etter 2014. Og bruker Ukraina for å ødelegge Russland.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn