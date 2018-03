Aftenposten mener: Mistilliten mot Listhaug er for dårlig begrunnet

Seks dager på overtid ble justisminister Sylvi Listhaug (Frp) presset til å stille opp i Stortinget og beklage Facebook-innlegget hun la ut fredag for over en uke siden. Etter flere ydmykende runder i nasjonalforsamlingen erkjente hun at feilen ikke bare handlet om timing og form, men også om innhold. Ja, det er dessverre kjent debatteknikk å mistenke politiske motstanderes motiver. Men, nei, det er ikke slik at teknikken kan benyttes i enhver sak, uten forståelse for historie eller sammenheng. Å lufte mistanken om at Arbeiderpartiet (Ap) er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, er å gå over grensen. Det handler om Aps grusomme erfaring med terrorisme og om bakgrunnen for den erfaringen.

Angrepet 22. juli 2011 hadde utspring i et hat mot Ap som har fått utslag i konspirasjonsteorier som lever i beste velgående. De går over samme lest, og handler om et parti som bevisst søker å ødelegge Norge, blant annet gjennom innvandringspolitikken partiet har stått for og står for.

Det er ikke for mye å forvente at justisministeren har denne erkjennelsen i bakhodet når hun deltar i den politiske debatten. Hun kan ikke fyre opp under slike konspirasjoner.

Det tok tid før Listhaug viste tegn til å forstå dette. Hun håndterte saken så dårlig at sterk kritikk fra Stortinget, et daddelvedtak, var på sin plass.

Mistillit er et alvorlig neste steg. Igjen havner hun i denne situasjonen fordi hun sliter med å erkjenne feil på en troverdig måte. Men hun sa til slutt det hun skulle fra Stortingets talerstol. I helgen sendte hun også ut en reaksjon mot rasistiske støttespillere, noe som styrker troen på at Listhaug har lært noe.

Det er likevel grunn til stille å spørsmål ved hennes evne til å være en justisminister for alle, med gjennomføringskraft. Begge deler krever evne til å lytte, lære, samarbeide, ta signaler og inngå kompromisser. Den manglende troen på at Listhaug klarer dette, har utløst forslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og KrF om at hun bytter departement for å unngå mistillit. De gjør mistillitsforslaget om til et omplasseringsforslag.

Men den vurderingen må ligge hos statsminister Erna Solberg (H), i tråd med Grunnlovens paragraf 12. Hun må bestemme seg for om Listhaug har det som skal til for å styre en så krevende portefølje, men hun kan ikke akseptere at opposisjonen styrer slike vurderinger.

Mistillitsforslaget fikk oppslutning på grunn av Listhaugs hjelpeløse møte med Stortinget. Men hun gjorde til slutt det Stortinget ba om. Et videre oppgjør vil dermed handle om det hun kan komme til å gjøre i fremtiden, samt en mistro til at hun mener det hun sier.

Det er ikke en god nok begrunnelse for mistillit.