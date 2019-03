Aftenposten mener: Europas konservative bør kvitte seg med Orbán

Ungarns statsminister, Viktor Orbán, er og blir EUs store hodepine. Siden han kom til makten for andre gang i mai 2010, har han drevet en systematisk nedbygging av sentrale demokratiske institusjoner.

Målet er ifølge Orbán selv å bygge et «illiberalt demokrati», og han har langt på vei lyktes. Orbán har tatt sterk kontroll over medier, rettsvesen og valgprosesser. Frivillige organisasjoner presses til å legge ned eller til å flytte. Samtidig bruker regjeringen skattebetalernes penger på å spre konspirasjonsteorier, blant annet om finansmannen George Soros, som er utpekt til fiende nummer én.

Mens Orbán gradvis har bygget ned det liberale demokratiet i Ungarn, har resten av EU fremstått som handlingslammet. Det skyldes delvis at Brussel mangler effektive sanksjonsmuligheter, men også at Europas sentrum/høyre-partier har gitt Orbán beskyttelse og legitimitet. Partiet hans, Fidesz, er nemlig medlem av European People’s Party (EPP), sammenslutningen av konservative og kristendemokratiske partier i Europa. Her deltar også de svenske Moderaterna, tyske CDU og CSU og norske Høyre.

Tiden er overmoden for å kaste Fidesz ut av EPP

Motstanden mot å ha Orbán som medlem i EPP har ulmet lenge, men mange har håpet at det å ha ham inne i folden, ville temme ungarerens verste instinkter. Å kaste ut Fidesz vil dessuten bety at EPP mister 11 seter i EU-parlamentet til mer EU-kritiske grupperinger lenger til høyre.

Flertallet i EPP har derfor valgt å holde seg for nesen og la Orbán bli. Men før det kommende EU-valget i mai innser flere og flere at det ikke går lenger. 13 sentrum-høyre-partier har nå bedt ledelsen i EPP om at Fidesz enten suspenderes eller ekskluderes.

Avgjørelsen skal tas på et møte 20. mars, og EPP-leder Manfred Weber har satt opp flere kriterier som Orbán må oppfylle dersom han vil unngå å bli kastet ut av grupperingen. Blant annet må han gi det Soros-støttede Central European University retten til å bli i Ungarn. Han må også beklage en krass kampanje han har ført mot kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, som også er medlem av EPP.

Pablo Gorondi / TT NYHETSBYRÅN

At Orban, etter så mange år med autoritær illiberal politikk, plutselig skal snu, virker mildt sagt tvilsomt. Det er heller ingenting som tyder på at EPP-medlemskapet har bidratt til å moderere Orbán. Snarere tvert imot.

For å fungere må partisammenslutningene i Europa ha stor takhøyde, men det går en grense et sted. Det er vanskelig å skjønne at Angela Merkel og Viktor Orbán hører hjemme i én og samme partifamilie. Tiden er overmoden for å kaste Fidesz ut av EPP.