Aftenposten mener: Siv Jensens SSB-historie henger ikke sammen

Finansminister Siv Jensen (Frp) overlever SSB-saken. Ikke fordi hun har alt sitt på det tørre – for det har hun ikke. Men fordi også kontrollhøringer er politikk. Hverken Høyres Svein Harberg eller Frps Mazyar Keshvari finner det merkelig at Finansdepartementet oversendte Sivilombudsmannen opp til ett år gamle interne notater med ferske skriblerier på. «Leseveiledning», kaller Siv Jensen det. Resultatet ble stikk motsatt mening, mener saksordfører i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap).

Mange var fornøyde med Meyers avgang

Saken, som for kontrollkomiteens del startet med tidligere SSB-direktør Christine Meyers spektakulære avgang 12. november, er blitt til et spørsmål om statsråden og Finansdepartementet driver løpende revisjon av historien om det som ledet frem til Meyers avgang.

Kjernen i kontrollsaken er spørsmålet om hvorvidt det er riktig, og dokumentert, at departementets advarsler mot omorganiseringene underveis var så tydelige at Meyers avgang ble naturlig som følge av at hun overså advarslene. Meyer argumenterer med at departementet støttet, og var informert om, endringene hele veien. Hun mener tilliten forsvant samme uke som personalendringene i forskningsavdelingen ble offentlig kjent. Endringene utløste mye offentlig støy, også i Frps stortingsgruppe. Der var uroen først og fremst knyttet til bekymring for innvandringsstatistikken, som flere fryktet var truet av endringene.

At det overhodet er knyttet tvil til dette, når utfallet ble så dramatisk, er og blir et problem for Finansdepartementet og statsråden. Ikke bare finnes tvilen, den er blitt forsterket etter hvert som kontrollkomiteen har fått stadig mer informasjon. Det er alvorlig når saksordfører mener at departementet sender fra seg «leseveiledninger» som – ifølge Andersen – skaper inntrykk av at innholdet i notatene er motsatt av det som faktisk står der. Tidligere forskningssjef i SSB, Kjetil Telle, fremmet tilsvarende kritikk under forrige høring, etter at et vesentlig møtereferat ble endret ni uker etter møtet. Siv Jensen har ikke klart å gi en overbevisende forklaring på hvorfor dette har skjedd.

De neste ukene skal komiteen bestemme seg for hva den gjør med mistanken om at Finansdepartementet manipulerer, som var ordet saksordfører brukte, dokumentasjon for å få den til å passe deres historie.

Siv Jensens forklaringer i SSB-saken henger ikke sammen. Det svekker tilliten til henne, Finansdepartementet og SSB. Det er alvorlig og må speiles i komiteens reaksjon.