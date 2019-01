Aftenposten mener: NSB bør konsentrere seg om å kjøre tog

NSB er ikke lenger et togselskap.

«Vi går fra å være en norsk togoperatør til å bli et nordisk mobilitetskonsern», sier Espen Dyb Løvold, daglig leder i NSB Bybil.

Uttalelsen falt i forbindelse med at selskapet nå har utplassert over 220 elektriske, små bybiler innenfor Ring 3 i Oslo. Disse kan leies for fem kroner minuttet, eller på døgn- eller månedsbasis. Med en brukervennlig app og tilgang til offentlige parkeringsplasser, ser tilbudet ut til å være svært konkurransedyktig innenfor det lille, men voksende bildelingssegmentet.

Bildeling både kan og bør bli mer vanlig i fremtidens byer. Ordningenes fremste potensial ligger i at behovet for å eie egen bil reduseres, hvilket vil gi en betydelig arealgevinst. Potensielt kan bilbruken da gå ned, fordi terskelen blir høyere når man ikke selv eier og disponerer bilen til enhver tid.

Forskningen tyder imidlertid på at bilbruken i første omgang øker – nettopp fordi man ikke lenger trenger å eie en bil for å bruke den. Bildeling er positivt dersom det erstatter privatbiler, men negativt om det erstatter kollektivtrafikk, sykling eller gange. Dersom bildelingsordninger blir så enkle, billige og tilgjengelige at de utkonkurrerer for eksempel kollektivtrafikken, vil det være et problem av byutviklings- så vel som miljøhensyn.

Det er derfor et paradoks at den første deleordningen som baserer seg på fri flyt – altså at bilene ikke må hentes på og bringes til spesifikke steder – kommer nettopp fra det som inntil nylig var et kollektivselskap.

Bildeling er kort og godt ikke en naturlig del av NSBs oppgaveportefølje. Bybilene ble lansert samme uke som Aftenposten meldte at NSBs punktlighet i 2018 var den laveste på syv år. Mange av dem som ventet ofte på toget i fjor, skulle nok heller sett at NSB satte alle krefter inn på å bedre togtilbudet.

I tillegg har eksisterende bildelingsaktører, som for eksempel Bilkollektivet, reagert på at NSB bruker sine skattesubsidierte økonomiske muskler til å konkurrere med private aktører i et nytt og foreløpig ganske vanskelig marked. At det offentlige skal drive bilutleie, er ikke akkurat åpenbart.

Både Ruter og NSB vil henge med når transportmønstrene endres, og har som ambisjon å tilby «dør-til-dør»-tjenester. Dette bunner i innsikten om at jo lenger unna man bor et kollektivknutepunkt, desto større er sjansen for at bilen velges i stedet.

Men faren ligger i å hive babyen ut med badevannet. Den aller beste «dør-til-dør»-tjenesten vil svært ofte være privatbilen. Om Ruter og NSB i kampen om kunder ender opp med å tilby privatbilisme, er litt av poenget med kollektivselskaper borte.