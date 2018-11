Aftenposten mener: Viktig dom om folkemord i Kambodsja

Rettferdigheten skjer ikke alltid fyllest, og noen ganger skjer den sent. Et eksempel på det siste er en fersk dom mot to av nøkkelpersonene i det beryktede Røde Khmer-regimet som styrte Kambodsja fra 1975 til 1979.

Røde Khmer var navnet på et kommunistparti. Lederen het Pol Pot. Målet – fantasien – var å omgjøre Kambodsja til et totalitært, førindustrielt jordbrukssamfunn, isolert fra omverdenen. Inspirasjon ble hentet fra Sovjetunionens hersker fra 1924 til 1953, Josef Stalin, og Kinas hersker mellom 1949 og 1976, Mao Zedong.

Angelina Jolies film First They Killed My Father (2017) er tett på det som skjedde.

Minst 1,7 millioner mennesker mistet livet på grunn av drap og tortur, tvangsarbeid, sykdom og hungersnød.

«Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia» (ECCC), ofte kalt Røde Khmer-tribunalet, er et samarbeid mellom FN og myndighetene i dagens Kambodsja.

ECCC startet sin virksomhet først i 2003, etter en langvarig prosess. Tribunalet fikk aldri dømt Pol Pot, som døde i 1998.

Tribunalet er blitt sterkt kritisert for manglende effektivitet, som delvis skal skyldes obstruksjon fra kambodsjanske myndigheter. Men fredag denne uken nådde ECCC en milepæl, da to av Røde Khmer-regimets fremste makthavere ble dømt for folkemord.

Kun tre ledere er dømt

Nuon Chea (92) var Pol Pots nestkommanderende og Røde Khmers sjefideolog, kanskje best kjent under betegnelsen «bror nummer to». Khieu Samphan (87) var landets formelle statsoverhode fra 1976 til 1979.

De er tidligere dømt for forbrytelser mot menneskeheten, som gjelder generell brutalitet mot sivilbefolkningen. Termen folkemord brukes for planmessige forsøk på å utrydde bestemte grupper. Nuon Chea ble dømt for folkemord på cham-muslimer og etniske vietnamesere, Khieu Samphan for det siste.

Ved siden av disse to er kun én av regimets toppfolk blitt dømt. To andre som skulle ha fått sin prosess, døde før den kom i gang.

Mange av regimets lavere håndlangere gjemmer seg fortsatt i landets tynt befolkede utkantområder.

Advarsel til Myanmar

Sendrektigheten til tross: Dette er en viktig dom. To nøkkelpersoner i et av de mest uhyrlige regimene verden har sett, har fått sine dommer. Forbrytelser mot menneskeheten og folkemord er juridisk slått fast.

Det er viktig at slike prosesser føres til ende, også som en advarsel til andre skurker som skaffer seg makt.

Regimet i Myanmar bør for eksempel følge nøye med. Det kan ta tid, men en dag vil også dagens makthavere der kunne sitte på en benk og motta sine dommer for det pågående folkemordet på rohingyaene.