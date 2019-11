Aftenposten mener: Regjeringen må forsvare ytringsfriheten

Om en professor på et universitet skulle ha gitt sine studenter i oppgave å drøfte hvor ytringsfrihetens grense går, kunne han meget vel ha skissert følgende, tenkte tilfelle: En innvandringsfiendtlig organisasjon med en leder som nylig ble dømt for hatytringer, brenner Koranen i en offentlig demonstrasjon, midt i et offentlig klima der muslimer føler seg utsatt. Er dette utenfor eller innenfor grensene straffelovens paragraf 185 trekker? Grei ut.

Akkurat dette skjedde som kjent i Kristiansand nylig. Koranbrenningen til den vesle organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) provoserte mange muslimer, noe som selvsagt var hensikten.