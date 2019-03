Aftenposten mener: Sprer du terrorvideoer, er du en nyttig idiot

Da terroristen gikk inn i Al Noor-moskeen i Christchurch i New Zealand fredag i forrige uke, var markedsføringsstrategien klar:

Et manifest var allerede publisert. Lenker til manifestet var postet på Twitter og andre sosiale medier, og en kopi var sendt til landets statsminister. Terrorhandlingen ble filmet med et hjelmkamera og direktesendt på Facebook i 17 minutter. Videoen ble så spredt på Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Reddit og sikkert mange flere plattformer.

Metoden er godt kjent fra IS’ velsmurte markedsføringsapparat.

Christchurch-terroristen brukte mobil-appen LIVE4, som vanligvis blir brukt av ekstremsportutøvere til å direktestrømme video fra et hjelmkamera eller lignende. Selskapet som utvikler appen svarte som teknologiselskaper gjør: «Ansvaret for innholdet i videoen hviler helt og holdent på den som sender». Facebook har lagt seg på en lignende linje. De ser seg som en plattform som ikke er ansvarlig for innholdet som publiseres på den, og må nå tåle hard kritikk fra blant annet amerikanske myndigheter for å opptre som propagandakanal for terror.

Når det er sagt, gjør Facebook og de andre teknologiselskapene mye for å fjerne denne typen innhold. To dager etter Christchurch-terroren hadde de fjernet 1,5 millioner kopier av videoen, og stanset 1,2 millioner før de ble publisert. Og når Facebook kommer over slikt innhold, deler de rutinemessig informasjon om innholdet og IP-adressene det kommer fra med politiet.

Det betyr at dersom du deler en video av et overgrep mot et barn, gjengvold mot en forbipasserende eller en terrorists dokumentasjon av drapshandlinger, risikerer du også en strafferettslig reaksjon.

I Danmark ble 14 personer denne måneden siktet for å ha delt en video som viser drapet på en av kvinnene som ble funnet i Atlasfjellene i Marokko i desember. I fjor ble 1004 dansker siktet for å ha delt sexbilder av to 15-åringer. Norsk og dansk lov skiller seg noe fra hverandre, men også norsk politi kan ta ut siktelser, ved hjelp av straffelovens paragraf 266 om hensynsløs adferd og paragraf 267 om krenkelse av privatlivets fred.

Det kan jo være noe å tenke på neste gang du får lyst til å dele noe som ikke bør deles. Er ikke risikoen for straffeforfølgelse tilstrekkelig, er det nyttig å huske at terroristers mål vanligvis er å nå så mange som mulig.

Med andre ord: Sprer du terrorvideoer, er du en nyttig idiot for terroristene.