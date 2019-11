Aftenposten mener: Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenkt

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om Oljefondet på Zerokonferansen denne uken. Der slo han fast at «vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, for vi skal ikke drive politikk med pensjonsformuen.»

Siden onsdag, da uttalelsen falt, er han blitt tolket i flere retninger.

Høyre og statsminister Erna Solberg utbrøt umiddelbart at «dette er veldig farlig for Norge som nasjon». De hører Støre si at han ønsker at fondet i sterkere grad skal brukes til å nå politiske målsetninger, at det i sterkere grad skal fungere som et politisk verktøy. Hvis Støre mener det samme som byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som synes fondet bør trekke seg ut av selskaper som tilbyr privat velferd, er Høyres reaksjon fullt forståelig. Fondet kan ikke brukes til å nå enkeltpartiers og regjeringens innenlandske politiske målsetninger, for ikke å si bli en del av enkeltpartiers valgkamp.

Men dette mener heller ikke Støre. Han har flere ganger avvist sin partifelles lettvinte forslag, heldigvis.

Reaksjonene tyder imidlertid på at det ikke bare er Støres politiske motpoler som har hørt noe nytt her. Lederen for ytre venstres tankesmie Manifest, Magnus Marsdal, priser Støres nytenkning i et innlegg på Facebook. Han mener Støre åpner for å bruke fondet til å sikre «rødgrønn handlekraft i klima- og industripolitikken som kan forene miljø- og fagbevegelsen foran det avgjørende valget i 2021.»

Støre omfavner neppe Marsdals resonnementer, men mange hører at Støre ønsker å bruke fondet på en annen måte enn i dag. Spørsmålet er konkret: Hvordan og til hva mener Støre fondet skal brukes?

Fondet er politisk besluttet, det eies av nasjonen Norge, det forvaltes innenfor rammer som er politisk definert, og er underlagt et etisk regelverk som er politisk initiert. Et fond som forvalter 10.000 milliarder kroner, og som er inne som eier – med styrerepresentasjon – i så mange av verdens selskaper, driver med maktutøvelse. Den har en politisk dimensjon selv om målet med denne maktutøvelsen er finansiell. Hvis det er dette Støre mener å fremheve, slår han inn åpne dører, og dette blir en semantisk diskusjon.

Fondet økte andelen det investerer i fornybar energi i vår – basert på en lønnsomhetsvurdering. Men hvis Støre mener at en norsk regjering skal beslutte at fondet skal investere mer i for eksempel grønn teknologi med et annet utgangspunkt, er det nytt. Da må vi få vite mer om hvordan Støre ser dette for seg.

Utspillet fremstår som lite gjennomtenkt slik det ble presentert, og har åpnet for omfattende spekulasjoner om hva lederen for vårt største politiske parti mener om en av våre viktigste institusjoner.