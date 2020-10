Aftenposten mener: Velfortjent fredspris til Verdens matvareprogram

Sult og matmangel blir brukt som våpen. Verdens matvareprogram bidrar til fred.

9. okt. 2020 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

I 2018 publiserte Verdens matvareprogram (WFP) en rapport der det kom godt frem hvor dyrt det er å være fattig.

Dersom man bor i New York, betaler man drøyt en tikrone for et måltid med 600 kalorier – tilsvarende 0,6 prosent av en gjennomsnittlig dagslønn. Til sammenligning må man ut med to dagslønner hvis man vil lage seg et lignende måltid i Sør-Sudan. Beløpet man må betale, ville utgjort nesten 4000 kroner hvis man tok utgangspunkt i amerikansk lønnsnivå.