Aftenposten mener: Beroligende at USA står ved Iran-avtalen

Donald Trumps presidentskap fører til mye støy. Dermed er det lett å overse at en god del av hans mest fryktede løfter ikke omsettes i praktisk politikk.

Dette skyldes dels at president Trump oppdager politiske sammenhenger kandidat Trump ikke forsto, dels at han møter sterke motkrefter.

Et eksempel på det siste er at det republikanske lederskapet, tross sitt flertall i Kongressen, nå i lang tid har strevd med å få vedtatt en lov som kan erstatte helsereformen best kjent som «Obamacare».

Betongmuren Trump ville bygge langs hele grensen til Mexico, er nå – hvis man skal tro det presidenten sa til reportere på et fly – nedskalert til en forlengelse av det eksisterende gjerdet. Det skal kun skje langs deler av grensen. Dessuten er finansieringen fortsatt uviss.

Trump har sagt at han trekker USA ut av Paris-avtalen om klima, men etter at han nylig møtte president Emmanuel Macron i Paris, har sistnevnte antydet at Trump kanskje ombestemmer seg.

Motvillig Trump

Denne uken bekreftet utenriksdepartementet i USA for andre gang i Trumps presidentperiode at Iran-avtalen står ved lag.

Iran etterlever nemlig avtalen fra 2015, som skal hindre landet i å utvikle atomvåpen. I bytte slipper landet de økonomiske sanksjonene som gikk forut for avtalen.

Om Iran-avtalen sa Donald Trump både det ene og det andre i løpet av valgkampen. Han var ikke alltid blant de mest bombastiske republikanske kandidatene.

I en tale til den mektige proisraelske lobbyistgruppen AIPAC i september 2016, sa han likevel ikke bare at han ville «demontere» avtalen, men også at dette var det første han skulle gjøre i Det hvite hus.

Amerikanske medier melder at Trump var motvillig til å stå ved avtalen nå, men at han lot seg overtale av rådgiverne.

Frustrert av Iran

Trump er – ikke uten grunn – frustrert over Irans rakettprogram, innblanding i andre lands væpnede konflikter og andre forhold som ikke er dekket av avtalen. Han ønsker å sette landet under hardere press.

Presidenten innser likevel at det er vanskelig å oppheve en avtale Iran etterlever. Konsekvensene er vanskelige å overskue. Dessuten avhenger dette ikke bare av USA, men også av avtalens øvrige parter. Utenom Iran selv, dreier det seg om Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Donald Trump sliter med dårlige meningsmålinger og misliker sikkert å måtte bryte nok et valgløfte. For verden er det derimot en lettelse at han i såpass viktige saker tross alt forholder seg til virkeligheten.