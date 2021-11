Aftenposten mener: Erdoganomics er ikke svaret for Tyrkia

I Tyrkia stuper valutaen og presidentens popularitet i takt.

President Recep Tayyip Erdogan er glad i rentekutt.

Tyrkiske myndigheter kom med nye råd til befolkningen i uken som var. «Spis mindre, skru ned varmen» lød anbefalingen. Befolkningen likte det dårlig.

Årsaken er at Tyrkia nok en gang står overfor en økonomisk krise. Den tyrkiske liraen stupte til rekordlave nivåer etter at president Recep Tayyip Erdogan holdt fast ved at rentekutt var nødvendig, forteller nyhetsbyrået NTB.