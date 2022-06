Aftenposten mener: Ikke kutt støtten til UNDP

Visegeneralsekretær i FN, Achim Steiner, fra FNs utviklingsprogram (UNDP) etter sitt besøk hos statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor i Oslo.

Verden står overfor mange kriser. FN hjelper mer effektivt enn mange andre.

Achim Steiner, sjefen for FNs utviklingsfond (UNDP), besøkte Norge i forrige uke. UNDP er verdens største utviklingsorganisasjon.

Det er ikke tilfeldig at han kommer til Norge akkurat nå. Verden står overfor flere kriser samtidig. Krigen i Ukraina fører til trøbbel for matvareproduksjonen. Den skaper også en stor flyktningstrøm. Den krevende politiske situasjonen mellom verdens stormakter har bidratt til at prisene på drivstoff skyter i været.