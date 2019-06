Aftenposten mener: Folket blir mer og mer glad i EØS. Politikerne henger etter.

Oppslutningen om EØS-avtalen er den høyeste noensinne på Sentios siste måling for Klassekampen og Nationen.

61 prosent sier at de ville stemt ja til avtalen i en folkeavstemning. 25 prosent sier nei. Støtten har økt betydelig siden første måling i 2012. Da oppga 46 prosent at de ville beholde avtalen.

Utviklingen viser at nordmenn tar inn over seg det som skjer i verden rundt dem.

Brexit-prosessen har avkledd myten om at det finnes en gullkantet frihandelsavtale som enkelt kan erstatte EØS. Å gå ut av EØS vil innebære å forlate EUs indre marked. Det vil ramme norske bedrifters markedstilgang. Videre vil et nei til EØS utløse mange ubesvarte spørsmål: Skal Norge forlate EUs utdanningssamarbeid? Skal den frie flyten av arbeidskraft opphøre? Skal Norge gå ut av Schengen? Også om det innebærer passkontroll på svenskegrensen?

Fordelene med et tett europeisk samarbeid er blitt tydeligere det siste tiåret. EU går foran i klimakampen. Fortsatt gjøres det ikke nok for å kutte globale utslipp, men uten det europeiske lederskapet ville situasjonen vært helsvart. EU har dessuten evnet å gå i strupen på multinasjonale giganter som bygger opp monopoler og sniker seg unna skatt. Samhold er også helt prekært for å kunne møte konkurransen og presset fra Kina.

Og når USAs president bruker toll som våpen, er EU en av få blokker med økonomiske muskler til å slå tilbake. Norge er ikke medlem, men har ett ben på innsiden. Det var en stor fordel da EU svarte på USAs ståltoll med å heve sine egne satser mot resten av verden. Norge fikk unntak på grunn av EØS-medlemskapet, noe EUs ledere sier rett ut. Sveits, som står utenfor EØS, fikk det ikke.

Dessverre har ikke det politiske Norge tatt konsekvensen av utviklingen. SV tviholder på EØS-motstanden selv om mange av søsterpartiene nå støtter opp om både EU og det indre marked. Sp sier nei til alt – EU, EØS og Schengen – og går dermed lenger i sin euroskepsis enn høyrepopulister som Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti og franske Nasjonal Samling.

Venstre jublet høyt da den EU-vennlige Alde-gruppen i EU-parlamentet gikk frem ved valget i mai, men partiet har ikke selv programfestet norsk EU-medlemskap. Det er det kun Høyre som har. Arbeiderpartiet sender blandede signaler. Formuleringen om at «medlemskap i EU ville være en fordel for Norge», er ute av partiprogrammet.

EØS-avtalen har utfordrende sider, og EU er ingen perfekt organisasjon. Men de som tror at alternativet til EU er et velfungerende kontinent der suverene nasjoner lever i harmoni, bør ta en kjapp titt i en historiebok.