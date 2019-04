Aftenposten mener: Stoltenberg spiller en viktig rolle

Onsdag talte Jens Stoltenberg til Kongressens to kamre i Washington D.C. Han fikk den sjeldne æren som generalsekretær for 70-årsjubilanten NATO.

Stoltenberg benyttet sjansen godt. Hans avvæpnende form er effektiv i en militærallianse som de siste årene også har slitt med intern konflikt.

USAs president Donald Trump har skapt begrunnet usikkerhet. Trump har sagt mye rart om NATO. I tillegg kommer presidentens bokstavelige forhold til sine formulerte mål. Mottoet «America first» reiser i seg selv tvil om hvorvidt USA vil komme til unnsetning, hvis for eksempel en baltisk stat utsettes for russisk aggresjon.

På den annen side har USA økt sitt militære nærvær i Europa de siste årene. Trumps særegne opptreden legger dessuten et ekstra trykk bak USAs gamle krav om at de europeiske landene må øke sine forsvarsbudsjetter. De siste årene har det skjedd mer på denne fronten enn tidligere. Det er positivt.

I sin tale til Kongressen snakket Stoltenberg mye om den økte trusselen fra Russland. Dette er nødvendig, ettersom USA i alle fall siden Barack Obamas tid har viet Kina økende oppmerksomhet.

Kina blir viktigere

Vridningen har sin logiske forklaring i at Kina er den potente, fremvoksende supermakten som nå utfordrer amerikanske globale interesser. Russland er nå mest et regionalt problem for sine nærmeste naboer, herunder Europa.

Europas sikkerhet og stabilitet har alltid vært strategisk viktig for USA, men det er ikke gitt at denne vurderingen overlever. For Stoltenberg er det naturlig å prøve å sikre at amerikanerne ikke glemmer europeiske alliertes situasjon. I så måte har nettopp Kongressen vært en viktig støttespiller.

Kanskje var det likevel en liten tabbe at Stoltenberg ikke nevnte Kina overhodet. Selv om Kinas økende makt er mer av en amerikansk enn en europeisk bekymring, er bildet ikke entydig. Det kan også hende at amerikanerne i praksis vil kreve europeisk hjelp til å takle Kina, som gjenytelse for hjelpen de gir Europa med Russland.

Håndterer Trump godt

Derimot er det ingen tvil om at Stoltenberg treffer planken ved å velge en myk og forsonlig linje overfor president Trump. Heller ikke i talen til Kongressen fremmet han kritikk av mannen på toppen.

Ordbruken mellom NATOs medlemsland er av og til hard, og må nok også være det, men generalsekretæren bør kunne kommunisere godt med alle. Stoltenberg har lyktes i kontakten med Trump. Trolig var dette en viktig årsak til at han nylig fikk forlenget sitt oppdrag i NATO med to år.