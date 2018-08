Aftenposten mener: Regimet i Venezuela må bort

For en fiasko det sosialistiske eksperimentet i Venezuela er blitt. Selv om landet hadde et brukbart fungerende næringsliv og en lukrativ oljeeksport som har sørget for store statsinntekter, har makthaverne klart å rote alt til. Landet er i ferd med å bryte helt sammen.

Allerede tidlig i Hugo Chávez’ tid som president begynte venezuelanere å flykte. Til å begynne med var det studenter og akademikere som forsvant, fordi de så at den politiske friheten ble bygd ned.

Prosessen kom langt under Chávez, men er blitt betydelig forsterket under etterfølgeren Nicolás Maduro. Der Chávez i alle fall beholdt et skinn av demokrati, har Maduro gjort Venezuela til et diktatur. Han overlever kun på maktbruk. «Valget» i mai var en farse.

Nå strømmer også fattige over grensene til nabolandene. Det var dem Chávez ville hjelpe med sin utjevningspolitikk. De drives til flukt av hyperinflasjon, sammenbrudd i offentlige tjenester samt mangel på mat og medisiner.

Situasjonen i landet fører også til at sykdommer som tidligere var mer eller mindre utryddet, som malaria, nå blomstrer opp igjen.

Ifølge tall fra FN lever 2,3 millioner venezuelanere nå i utlandet. Tallet stiger daglig. Fluktbølgen er i ferd med å bli et regionalt problem.

Omverdenen handlingslammet

I brasilianske Paracaima ble lokalbefolkningen så frustrert over økende småkriminalitet og hardere konkurranse om enkle jobber, at de angrep venezuelanere og jaget dem tilbake over grensen.

Colombias nyvalgte president, Ivan Duque, sa tirsdag at landet vil trekke seg fra den regionale samarbeidsorganisasjonen UNASUR fordi denne ikke har fordømt det venezuelanske regimets overgrep mot egen befolkning.

Mangel på fordømmelse er én sak, mer alvorlig er det at hverken UNASUR eller andre synes å kunne bidra utenfra til å løse problemene, bortsett fra ved å gi nødhjelp til flyktninger.

Maduro må bort

Regimet er mer opptatt av å skaffe seg kinesisk utstyr av militært kaliber for å slå ned demonstrasjoner enn av å løse problemene det selv har skapt.

Maduro og hans klikk må bort, men siden den bruker alle tenkelige midler for å klore seg til makten, er det vanskelig å se hvordan det kan skje.

Et kupp gjennomført av deler av militæret er ikke så avskrekkende som det normalt ville ha vært. I praksis er Venezuela jo allerede et militærdiktatur. Problemet er at et kupp kan lede videre til et like vanskelig nytt regime, bare med motsatt politisk fortegn, eller et dominert av Russland eller Kina, som begge har sterke interesser i landet.