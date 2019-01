Landet kaller seg Den demokratiske republikken Kongo, men er blant verdens minst demokratiske. Det står skralt til med pressefrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Korrupsjon er utbredt.

Og som det står i 2018-oversikten fra Freedom House: «Sivile og opposisjonspolitikere kan ikke påvirke styringen av landet gjennom valg.»

Likevel holdt Kongo valg 30. desember. Nå er spørsmålet om det får konsekvenser.

President Joseph Kabila skulle egentlig ha gått av i 2016 etter å ha sittet siden 2001. Grunnloven tillot ikke fortsettelse. Men han holdt fast ved makten i to år på overtid.

Vold og uregelmessigheter

Valgkampen og valget var preget av vold og valgtekniske uregelmessigheter. Offisielt pågår opptellingen fortsatt, og offentliggjøringen av resultater er utsatt til over helgen.

Det er til å forstå at prosessen er komplisert i et stort, folkerikt og fattig land med dårlig infrastruktur. Også andre faktorer forvansker, for eksempel en ebolaepidemi i nordøst.

Tregheten i opptellingen kan likevel også ha andre årsaker. Landets katolske kirke, som hadde et stort antall valgobservatører i sving, melder at den har sett tall som viser en klar vinner. Kirken gir ikke noe navn, men utspillet er ment som en beskjed til regimet om ikke å prøve seg på fusk.

Prøver å fuske?

Det er ikke vanskelig å forestille seg at en av opposisjonskandidatene, Martin Fayulu eller Felix Tshisekedi, har vunnet, men at de som sitter ved makten prøver å finne måter å manipulere resultatet på. Kabila-regimets kandidat er tidligere innenriksminister Emmanuel Ramazani Shadary.

Meningsmålinger i Kongo er sjeldne og vanskelige å gjennomføre. De få som er kommet, gir ulike utfall, men ingen tydet på at regimets kandidat lå an til seier.

I dagene etter valget ble både internettet og muligheten for å sende tekstmeldinger stengt i Kongo, ifølge myndighetene for å «unngå uro».

Regionalt viktig

Landet med 84 millioner innbyggere er viktig for stabiliteten i regionen, herunder i Sør-Sudan. Derfor er situasjonen selvsagt også et tema for verdens ledere.

Regimet er under press for å sikre at valgprosessen fullføres med et korrekt og rettferdig resultat. Frankrike innkalte til et møte om Kongo i FNs sikkerhetsråd fredag kveld. Den afrikanske union (AU), som også har gjort en innsats med valgobservasjon, krever «respekt for resultatet».

Opposisjonens kandidater lover mer demokrati og bedre tider. Ingen bør ha illusjoner om raske endringer til det bedre ved et maktskifte, men det sittende regimet fortjener i alle fall ikke å fortsette.