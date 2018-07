Aftenposten mener: Trump kan roe ned eller piske opp

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har vært bedre enn den er nå, for å si det mildt. De neste seks dagene kan forverre den ytterligere, eller skape et håp. Det avhenger for en stor del av USAs president Donald Trump.

Først deltar han på NATOs toppmøte i Brussel, deretter besøker han Storbritannia og på mandag blir det toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki.

I beste fall vil de seks dagene demonstrere vestlig samhold.

Forsvarsbudsjettene i NATO er i vekst. Stadig flere land når eller nærmer seg målet om at 2 prosent av verdiskapningen (BNP) skal brukes til forsvarsutgifter innen 2024. Med ett unntak øker alle NATOs 28 medlemsland nå sine forsvarsbudsjetter. 16 av dem er i rute til å nå målet for 2024.

Etter planen skal toppmøtet i Brussel fatte flere vedtak som øker alliansens beredskap. Ett eksempel er en plan kalt 4x30. Den går ut på at 30 bataljoner, 30 luftskvadroner og 30 krigsskip skal kunne settes inn på mindre enn 30 dager, ved behov.

Hvis Trump velger å vektlegge disse fremskrittene, vil toppmøtet kunne forløpe i et konstruktivt spor og dempe en del av spenningen mellom USA og Europa.

Kan bli ny krangel

I et slikt scenario vil Trump også kunne møte Putin på mandag med et samlet NATO i ryggen, og med vilje til å forsvare vestlige posisjoner. Er han godt forberedt, kan møtet i Helsinki dessuten klarne luften mellom Vesten og Russland og bidra til å løse noen av problemene som krever et samarbeid.

Dessverre er det motsatte scenarioet kanskje like sannsynlig: En sur amerikansk president dukker opp i Brussel, henger seg opp i at ikke alle NATO-land er på vei mot 2-prosentmålet og starter krangler med enkeltland, som Tyskland.

Deretter sporer møtet mer eller mindre av. Kanskje nekter Trump til og med å signere det fremforhandlede kommunikeet, slik han gjorde ved G7-toppmøtet i Canada.

Ingen vet hva Trump tenker

Møtet i Helsinki kan forlenge katastrofen ved at en dårlig forberedt Trump lar seg lure av ringreven Putin. Det hvite hus har luftet tanken om å trekke tilbake amerikanske tropper fra Europa, noe som ville glede den russiske presidenten stort.

Signalene går i ulike retninger, noe som skyldes at ingen vet hva Trump tenker før avreisen til Europa. Og om de hadde visst det, ville det ikke ha hjulpet stort, for han ombestemmer seg stadig vekk.

Verden har mange alvorlige problemer og trenger forutsigbare og trygge ledere. Donald Trump har mest makt av alle, men er den minst forutsigbare. De nærmeste seks dagene kan bli en påkjenning.