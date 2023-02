Det trengs rydding i pendlerboligene

04.02.2023 07:18

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og utvalgsleder Therese Johnsen.

Litt strengere regler for politikerne er dessverre nødvendig.

Stortinget er hjertet av det norske folkestyret. Representanter fra hele landet skal kunne utøve vervet de er blitt valgt til. Da må det legges til rette for at de kan gjøre det på best mulig vis.

Et utvalg foreslo denne uken å stramme inn reglene for politikerne. Utvalget ble satt ned av Stortingets presidentskap Stortingets presidentskapPresidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid. De seks medlemmene velges blant representantene. Stortingspresident er Masud Gharahkhani (Ap).. Det har sett på alle ordninger unntatt lønn og pensjon. På de områdene har det vært flere runder tidligere.

