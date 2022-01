Aftenposten mener: Død katt er verdt 10.000 kroner

4. jan. 2022 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk en hard landing før jul.

Det var ingen avledningsmanøver å peke på at Trygve Slagsvold Vedum tok feil.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk en dramatisk avslutning før jul. I etterkant har hans støttespillere forsøkt å forklare at det egentlig ikke var han som gjorde feil. Det var opposisjonen.

Fredag før jul orienterte Vedum Stortinget om regjeringens planer for lønnsstøtte til bedrifter som rammes av koronatiltak. Ordningen skal gå til bedrifter som taper omsetning, men velger ikke å permittere. Vedum la opp til at det kunne gis maks 30.000 kroner pr. ansatt. Han forklarte at grensen var satt der etter en uformell prosess med Eftas overvåkingsorgan (Esa) «for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt».