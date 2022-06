Aftenposten mener: Lærernormen er fortsatt en dårlig idé

9 minutter siden

SSB finner ingen effekt av flere lærere i klasserommet.

Det er aldri for sent å snu.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har forsket på lærertetthet. Byrået finner at effekten er null.

Det er forsiktig sagt oppsiktsvekkende. Enhver skjønner at antall elever pr. lærer har noe å si. Det kan umulig være hipp som happ om man stapper alle byens elever inn i Oslo Spektrum med én lærer bak kateteret eller om man har 15 elever i et klasserom. Det er mulig at metoden byrået har brukt, ikke er optimal.