Aftenposten mener: Streikerammede barnehager skal ikke subsidieres

18 minutter siden

Wiktor Bærheim Lokander er ansatt i Espira Grefsen Stasjon barnehage og står streikevakt.

Tilskuddene bør stoppes når streiken gir stengte barnehager.

Det er streik i landets private barnehager. Striden står om AFP-ordningen. Konflikten går inn i sin femte uke og blir stadig mer omfattende. Totalt 3000 ansatte er i streik, og tusenvis av familier er rammet. På onsdag er det lovbestemt tvungen megling.

Dette er en type streik som i svært stor grad rammer tredjepart. I motsetning til streiker i ordinære bedrifter kan ikke forbrukeren like godt velge andre tilbydere eller tjenester. Det er ikke bare å flytte barn over i andre barnehager eller andre former for barnepass.