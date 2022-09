Aftenposten mener: Kinas støtte til Russlands krig var forhåpentlig en glipp

10 minutter siden

Kinas leder Xi Jinping er på sin første utenlandstur siden pandemien brøt ut. Her i møte med Kasakhstans president Qasym-Zjomart Toqajev i Nur-Sultan.

Kina har mye å tape på å endre kurs.

Kinas leder Xi Jinping dro denne uken utenlands for første gang siden pandemien brøt ut i slutten av 2019. Han landet torsdag i Samarkand i Usbekistan, en av Sentral-Asias eldste byer. Den har en historie som strekker seg hele 2500 år tilbake i uavbrutt linje. Byen har vært et viktig senter for handel, håndverk og kultur.

Men Samarkand har også vært utsatt for mange invasjoner. Byen er gjennom historien blitt hærtatt av Aleksander den store, sentralasiatiske tyrkere, arabere, persere, mongoler og russere. Det er et historisk sus over byen Xi besøker, en by som påminner om betydningen av regionalt samarbeid istedenfor rivalisering.