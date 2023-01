Aftenposten mener: Regjeringen må gi byfolk svar

08.01.2023 08:11

Det ble lite bypolitikk da Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lagde regjeringsplattform i Hurdal høsten 2021.

Regjeringen må ha en politikk for stedene der de fleste bor.

Vanlige folk bor i byer og tettsteder. Faktisk gjør så mange som åtte av ti det.

I disse tallene fra Statistisk sentralbyrå er tettsted ikke det samme som by eller kommune. Et tettsted er definert som et område med sammenhengende bebyggelse. Tettstedet Oslo er med andre ord noe annet enn Oslo kommune. Tettstedet Oslo strekker seg helt ut til Slemmestad, Kolbotn og Skjetten. Mens Marka naturlig nok ikke er med.

