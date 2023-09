Dette vil gi enda høyere boligpriser i Oslo

Boligbygging på Vollebekk i Oslo. Vis mer

Politikerne kan regulere boliger. Men det hjelper lite om de ikke blir bygget.

Publisert: 19.09.2023 06:22

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Også i år var boligbygging et tema i valgkampen. De fleste partier er enige i at det bygges for få boliger i Oslo. Det blir dyrt og vanskelig å komme inn på hovedstadens boligmarked for den som ikke har formue eller hjelp fra foreldre.

Opposisjonen har lovet raskere saksgang, bedre kapasitet i Plan- og bygningsetaten og flere regulerte boliger. Mens politikerne har drevet valgkamp, har imidlertid boligbyggingen stoppet helt opp.