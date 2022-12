Aftenposten mener: Håpet tent for atomkraft uten farlig avfall

Dagens lederartikkel

15 minutter siden

Forskerne ved Lawrence Livermore National Laboratory bruker en maskin som skyter 192 store lasere mot en sylinder på størrelse med et viskelær.

Er det noe verden trenger, så er det et gjennombrudd i ren energi.

Selv innbyggere i Nord-Norge kan komme til å få strømstøtte denne måneden. Denne uken ble det prisrekord på 3,23 kroner pr. kilowattime i snitt gjennom døgnet. I Sør-Norge var prisen over 7 kroner på det dyreste.

Det er kaldt og vindstille nord i Europa. Kuldegradene gjør at folk må bruke mer strøm til oppvarming. Flere kjernekraftverk i Sverige er stengt ned eller kjører på redusert drift på grunn av vedlikehold. På toppen av alt bruker Russlands president, Vladimir Putin, stadig gass som våpen mot Europa. Det viser med all tydelighet at Europa ikke kan gjøre seg avhengig av russisk gass igjen.

