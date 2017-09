Aftenposten mener: Forbrukerrådet må legge ned prisportalen

Gale priser på mat du kanskje ikke vil ha. Slik kan prissammenligningstjenesten Sjekk dagligvarer, som er en del av det statlige Forbrukerrådets Peiling-app, best beskrives.

Intensjonene var gode. Forbrukerne skulle få muligheten til å finne ut hvor handlekurven er billigst. Eller som Forbrukerrådet selv formulerer målsetningen for sine markedsportaler: «korrekt, oppdatert og sammenlignbar informasjon om produkter og tjenester før kjøpsbeslutningen».

Slik ble det ikke.

Konkurransetilsynet satte ned foten for oppdatering av prisene i sanntid, og store varegrupper som frukt, grønnsaker, brød, fisk og kjedenes egne merkevarer holdes utenfor sammenligningen fordi det mangler gode systemer for å sammenligne. Resultatet ble en meningsløs tjeneste som viser forrige ukes priser på tilfeldige merkevarer. Det er i seg selv nok til at tjenesten aldri burde blitt lansert. Men saken er mer alvorlig enn som så.

«Forbrukerrådet ser med bekymring på at noen få aktører opparbeider seg stadig større makt over forbrukernes tilgang til og utvalg av mat», har Forbrukerrådet uttalt. Med den nye prissammenligningstjenesten kan de selv bidra til nettopp det.

Ved utelukkende å sammenligne prisene på merkevarer som er felles for alle kjedene, kommer den kjeden som har få egne merkevarer og stort volum på felles merkevarer, best ut. Kiwi er en slik kjede. Sammenligningen sier ingenting om kjedenes utvalg eller kvalitet. Det innebærer at en kjede som Rema, som har som strategi å satse på egne merkevarer og lokalmat, kan komme dårlig ut. Forbrukerrådet risikerer dermed å flytte enda mer makt til den allerede mektigste, Kiwi-eier Norgesgruppen.

Kostnadene gjør saken enda mer alvorlig. Forbrukerrådet sier selv at de har brukt 7 millioner på utvikling av Peiling, men har ennå ikke svart på hvor stor andel som har gått til prissammenligningstjenesten. I tillegg kommer kostnadene til vedlikehold og drift. Dette er fellesskapets – altså forbrukernes – penger.

Kjedene påføres dessuten store utgifter til arbeidet med å samle og overføre informasjonen Forbrukerrådet ber om. Disse utgiftene må nødvendigvis hentes inn igjen i form av økte priser for forbrukerne.

Forbrukerrådets prisportal gir gal og irrelevant informasjon, og kan potensielt gi dårligere utvalg, høyere priser og en svært uheldig maktforskyvning. Det finnes ingen god forklaring på hvorfor forbrukerne skal betale for en så forbrukerfiendtlig tjeneste.

Sjekk dagligvarer er en tjeneste som aldri burde vært født. Det er på tide å lyse fred over dens minne.