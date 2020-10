Aftenposten mener: Utlendingsnemnda bør rekruttere annerledes

Enkeltorganisasjoner med klare asylpolitiske standpunkter bør ikke påvirke hvem som sitter i Utlendingsnemnda.

Vårt Land skriver om den frafalne muslimen Josef Moradi, som har en fem år lang asylhistorie.

Det siste vedtaket i Utlendingsnemnda ble avgjort med dissens. Nemndlederen mente at Moradi må få beskyttelse, mens flertallet på to meddommere mener at han kan returneres til Afghanistan.