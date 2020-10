Aftenposten mener: Equinor-høringen må være åpen

Hvis Equinor-sjefene sier noe vesentlig, bør det frem i lyset umiddelbart.

Eldar Sætres siste tid som konsernsjef ble sterkt preget av USA-avsløringene. Foto: Jil Yngland

Equinor har rotet bort mellom 160 og 200 milliarder kroner i USA. Differansen er avhengig av hvilken dollarkurs man regner med.

Det er et sjeldent mislykket utenlandseventyr. Dårlig internkontroll, høyt ambisjonsnivå og en gigantisk kulturkræsj var en dyr miks. Har man brukt 170.000 kroner på å kjøpe en kalkun til et rodeoshow, bør man absolutt gå i seg selv.

Det har for så vidt selskapet gjort. For noen uker siden kom granskningsrapporten. Også statens rolle som største eier er en del av bildet. Energi- og miljøkomiteen på Stortinget holder høring om saken tirsdag. På programmet står blant annet selskapets tidligere sjefer og styreleder.

Men komiteen har bestemt at høringen skal gå for lukkede dører. Det er uvanlig. «Argumentet var børssensitivitet», forteller saksordfører Espen Barth Eide (Ap) til Dagens Næringsliv. Ifølge Lene Westgaard-Halle (H) ønsket komiteen en «åpen og fri dialog» med Equinor.

Argumentasjonen er svært pussig.

Generelt er pressen en pådriver for størst mulig åpenhet. Også i denne saken har det en verdi i seg selv at høringene er åpne for allmennheten. Selvsagt er det interessant å se hvordan de tidligere konsernsjefene Eldar Sætre og Helge Lund svarer om fadesen.

Men lukkede dører er ekstra problematisk hvis argumentet er at det kan komme frem børssensitiv informasjon.

Poenget med regelverket rundt det er å sikre likest mulig informasjon til aktørene i markedet. Derfor skal nyheter som kan påvirke aksjekursen, offentliggjøres når de foreligger.

Hvis Helge Lunds svar og vurderinger av beslutninger i 2014 virkelig skulle være børssensitive, kan de ikke holdes tilbake i en lukket høring for én av eierne. Dermed forsvinner argumentet for å lukke dørene.

Equinor har uansett avvist at de vil gi noen form for innsideinformasjon i høringen. Høringens tema er forhold som ligger mange år tilbake i tid, og det er vanskelig å se hva som skal komme frem som vil kunne anses som børssensitiv informasjon i lovens forstand.

I det hele tatt fremstår begrunnelsen for å lukke dørene helt misforstått. Dermed burde det også være en smal sak å revurdere beslutningen.