Aftenposten mener: En velkommen forbedring av norsk helsevesen

Midt i valgkampen og uten hjelp fra Helsedirektoratet eller høringsinstanser, ser helseminister Bent Høie (H) behov for å innføre et ekspertpanel i kreftbehandlingen etter dansk modell.

Selv om man kan undres over hvor stor variasjon det er i hvordan politiske beslutninger fattes, er initiativet verdt å hilse velkommen.

Aftenposten har tidligere i år belyst hvordan private behandlingstilbud i utlandet blir svaret for alvorlig syke pasienter som det norske helsevesenet ikke lenger kan behandle. Den tyske kreftklinikken Medias Klinikum, som norske kreftleger advarer mot, er en av dem.

Man kan mene mye om både markedsføring og etikk hos dette foretaket, men saken demonstrerer i hvert fall at mange nordmenn ikke har tillit til helsevesenet når de får beskjed om at det ikke finnes flere behandlingsmuligheter for dem.

Skepsisen er forståelig ikke bare fordi pasientene befinner seg i en desperat situasjon, men også fordi informasjonen om eksperimentell behandling er mangelfull og tilfeldig. I mange tilfeller er pasienter og pårørende henvist til selv å lete seg frem på internett for å finne tilbud om eventuell utprøvende kreftbehandling.

Det er Aftenpostens saker på området som er bakgrunnen for Høies beslutning. Nå skal et ekspertpanel vurdere enkeltpersoners muligheter til behandlingsformer som ennå ikke er dokumentert godt nok til å inngå i det ordinære tilbudet. I Danmark får omtrent en fjerdedel av pasientene som henvender seg til panelet råd om eksperimentell behandling.

Ordningen vil neppe hindre helt at alvorlig syke pasienter betaler utenlandsk kreftbehandling av egen lomme. Men den vil trolig øke tilliten til at helsevesenet gjør alt de kan for alvorlig syke pasienter. «De fleste slår seg til ro når de opplever å bli tatt på alvor og vet at alle muligheter er vurdert», påpeker Else Støring i Kreftforeningen.

For en god del av pasientene vil ordningen også gi ytterligere behandling, etter de danske erfaringene å dømme.

Høies hastverk er påfallende. En bedre oversikt over detaljene, kriteriene og økonomiske konsekvenser hadde vært å foretrekke før endelig beslutning fattes, og det er en forutsetning at ordningen evalueres nøye.

Det er likevel et begrenset antall pasienter det er snakk om. Sett hen til hvor viktig tilbudet kan være for enkeltmennesker i en svært vanskelig situasjon, og at det nåværende systemet ikke er godt nok, synes ordningen umiddelbart forsvarlig.

Det vil være en forbedring av norsk helsevesen som vil ha svært mye å si for noen av de aller sykeste pasientene.