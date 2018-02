Aftenposten mener: Ramaphosa får en tung jobb i Sør-Afrika

Den afrikanske nasjonalkongress (ANC) fikk omsider nok av Jacob Zuma. Etter lange diskusjoner, besluttet partiets eksekutivkomité at den skandalerammede presidenten må gå av.

Onsdag morgen fikk presidenten beskjeden av partileder og visepresident Cyril Ramaphosa, som selv skal overta presidentembetet frem til neste valg.

Zuma er anklaget for korrupsjon, ulovlig våpenhandel og generelt vanstyre. Han har lenge hatt svake tall på tillitsbarometrene. Det siste året har et flertall også krevd hans avgang.

Avviser anklager

ANCs interne statutter gir eksekutivkomiteen rett til å “tilbakekalle enhver offentlig representant”. På den annen side har Zuma et mandat fra folkeflertallet som valgte ham i 2014.

Det var derfor spenning til langt ut på dagen onsdag: Ville Zuma kaste kortene eller avvente mistillitsforslaget som skal behandles av parlamentet torsdag?

Zuma har til det siste avvist alle anklager og nektet å gå av, men presset økte også ved at sørafrikansk politi onsdag morgen gjennomførte aksjoner mot Gupta-brødrene, en gruppe forretningsmenn av indisk avstamning, med stor makt i landet. Flere ble arrestert. Irregulære bånd til Gupta-familien er blant anklagene mot Zuma.

Grenser for lojalitet?

Zumas avgang vil være en fordel både for Sør-Afrika og ANC, partiet som har sittet ved makten uavbrutt siden 1994, da de første frie valgene etter perioden med raseskille (apartheid) fant sted.

Spørsmålet er om et skifte til sittende visepresident og nyvalgt ANC-leder Ramaphosa er nok til at ANC-regimet overlever. Den erfarne politikeren, som også har bakgrunn fra kampen mot apartheid, fra fagbevegelsen og fra næringslivet, burde ha gode forutsetninger for å lykkes.

Men oppgavene er formidable: Stagnerende økonomi, en arbeidsløshet på rundt 27 prosent, stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller er fasiten etter ANCs 24 år ved makten.

Burde hatt maktskifte

Sør-Afrikas svarte er i stort flertall og har sikret komfortable valgseirer på løpende bånd for spydspissen fra kampen mot apartheid, men det finnes kanskje grenser for hvor stor lojalitet selv Nelson Mandelas gamle parti kan regne med.

Fornuften tilsier at det er på tide å gi andre en periode ved roret, men realistisk sett vil de viktigste maktkampene fortsatt skje innad i ANC.

Selve overgangen vil være viktig for Ramaphosa. Hvis Zuma gis noen form for amnesti mot rettsforfølgelse, blir det en dårlig start for den nye presidenten. Det viktigste vil likevel være den økonomiske politikken – han må vise vei ut av uføret for Sør-Afrika.