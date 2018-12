Aftenposten mener: Privat søppelhenting bør ikke gjøre byråder forbannet

Dagsavisen har lest Høyres alternative budsjett for 2019 og laget oppslag på at partiet foreslår å anbudsutsette søppelhentingen i Oslo.

«Etter å ha brukt månedsvis på å rydde opp i de borgerliges søppelkaos, så blir jeg faktisk forbannet av dette forslaget», sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til avisen.

I så fall må man lure på hvorfor hun ikke ble forbannet i fjor, da Høyre foreslo nøyaktig det samme i sitt alternative budsjett.

Eller hvorfor hun ikke kritiserte sin egen sjef, Raymond Johansen (Ap), da han hadde ny anbudsrunde som foretrukket plan i 2017, i stedet for rekommunalisering.

Renovasjon i regi av private selskaper har lang historie i Oslo, helt fra nettopp Raymond Johansen satt i Bergs posisjon på starten av 1990-tallet. Etter kaoset som fulgte av Veireno-overtagelsen av kontrakten høsten 2016, var det en fornuftig, for ikke å si tvingende nødvendig, beslutning at kommunen igjen overtok søppelhåndteringen.

SV fremstilte det da som et «fullt gjennomslag for å rekommunalisere søppelhentingen». Raymond Johansen, derimot, hadde gjentatte ganger forsvart anbudsregimet, og argumenterte da med behovet for ro rundt søppelhentingen etter en svært krevende periode. Med det siste utspillet fra byråd Berg stiller MDG seg bak SV heller enn Raymond Johansen i dette spørsmålet.

Etter søppelhøsten 2016 var det fornuftig å få en stabil drift over tid i Oslo. Men det er overraskende at Berg tydeligvis mener dette er en permanent løsning. Johansen var tydelig på at det ikke var en permanent beslutning i februar 2017. Om Bergs sjef har skiftet mening, vil det være svært interessant.

Det som imidlertid ikke kan overraske noen, er at Høyre er tilhenger av konkurranseutsetting. At de vil synliggjøre hvilken innsparing som ligger i dette i sitt alternative budsjett, er også helt naturlig. Strengt tatt ville det vært langt mer overraskende om Høyre ikke hadde foreslått å la private hente husholdningsavfall.

Det var Veireno og Renovasjonsetaten som sviktet høsten 2016. Skandalen er ingen grunn til å gi opp hele anbudssystemet, som fungerte godt i over 20 år i Oslo.

Erfaringene generelt tyder på at konkurranseutsetting av avfallshåndtering har gitt både billigere og bedre tjenester enn om kommunene skulle gjort alt selv. Private selskaper håndterer stort sett alt næringsavfall i Norge. Det ligger ikke noen logikk i at husstandenes avfall må håndteres annerledes.