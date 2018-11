Aftenposten mener: Löfven kan bli reddet

Riksdagsvalget i september skapte noe nær kaos i svensk politikk. Ingen av de to tradisjonelle folkepartiene har oppslutning nok til å lede et regjeringssamarbeid med naturlige koalisjonspartnere.

Hovedårsaken er fremgangen til høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD). Jimmie Åkessons parti gjorde det ikke så sterkt som ventet, men 17,5 prosents oppslutning er selvsagt mer enn nok til å bli en maktfaktor.

Ingen vil samarbeide med SD, mens SD selvsagt heller ikke vil gi noen sin støtte gratis.

Statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna (S) klarte ikke å danne ny regjering. Moderaternas leder, Ulf Kristersson, fikk sitt alternativ nedstemt i Riksdagen.

Nå har Centerpartiets (C) leder, Annie Lööf, fått sjansen. Hun ønsker å sondere mulighetene for en bred samlingsregjering, alternativt en regjering bestående av de tradisjonelle borgerlige partiene – Alliansen – og Miljöpartiet.

Begge er urealistiske, det første fordi Sverige ikke er i krig, det andre fordi partiene ikke vil og dessuten neppe kan få flertall.

Hvis og når også Lööf må kaste inn håndkleet, kan det åpne seg en ny mulighet for sittende statsminister Löfven. Socialdemokraterna gikk tilbake ved valget, men gjorde det bedre enn ventet og er fortsatt klart største parti.

Lööf godtar kanskje Löfven

Det har vært spekulert på et regjeringssamarbeid mellom Lööf og Löfven, men det er heller ikke sannsynlig. Den politiske avstanden er stor, og Centerparti-lederen kan vanskelig forsvare et slikt samarbeid. En tenkbar mulighet er at hun blir statsminister, men det vil neppe han kunne godta. Socialdemokraterna ble mer enn tre ganger så stort som Centerpartiet i valget.

Derimot er det mulig at Lööf i siste instans, etter at hennes egne forsøk har mislykkes, lar Löfven fortsette ved å love nødvendig støtte i Riksdagen. Da har den sittende statsministeren flertall, sammen med Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

I SVT Aktuellt tirsdag utelukket Lööf selv ikke denne muligheten.

Må snakke med SD

Den blir vanskelig for henne å selge politisk. Men så lenge SD forblir en politisk pariakaste, vil nyvalg nå trolig være eneste alternativ. Det er vanskelig å se for seg andre varianter. I et slikt nyvalg er det sannsynlig at SD vil styrke seg ytterligere.

Det er mulig å forstå motviljen mot å gi makt til et parti som SD, men de andre partilederne i Sverige vil ikke engang snakke med Åkesson. Den barrieren må de nok over. Mange års forsøk på å ignorere SD har ikke ført frem, og det er vanskelig å stenge ute nær 20 prosent av velgerne i lengden.