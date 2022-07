Aftenposten mener: Nei og atter nei til nye runder om Barentshavet

I nord har Russland en avtale som fungerer. Men nå kan Dumaen rote det til.

Stemningen var upåklagelig da Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov signerte delelinjeavtalen i Murmansk i 2010.

Delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet er ikke til å tukle med. Avtalen ble fremforhandlet av de daværende utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov i 2010 og har siden tjent begge land godt. For Norge var det en lettelse å få satt punktum etter 40 år med uklarhet og forhandlinger i sneglefart om disse havområdene.

«Gode gjerder skaper gode naboer», skrev lyrikeren Robert Frost. Det er klokskap å ta med seg også til havs. Norge og Russland har alt å tjene på en varig avklart grense og et fortsatt godt og ryddig samarbeid om fiskerier og ressursforvaltning i nord.

Desto mer nedslående var tirsdagens budskap fra Vjatsjeslav Volodin, president i den russiske nasjonalforsamlingen. Han vil ha utredet delelinjeavtalen på nytt – for å se om den bør skrotes eller settes på vent.

Bak ligger russisk gremmelse over noen containere med mat og utstyr som ble stoppet på riksgrensen ved Kirkenes i mai. Varene skulle fraktes med vogntog fra Murmansk til Tromsø. Derfra skulle de skipes videre til de russiske gruvesamfunnene Barentsburg og Pyramiden på Svalbard.

Men grensen på Storskog ble stengt for varetransport i april, som ledd i sanksjonene mot krigføringen i Ukraina. Fra samme tidspunkt ble norske havner stengt for russiske båter, med viktig unntak for fiskefartøy.

Å stanse slike varetransporter truet vinterforsyningen på Svalbard og kunne få humanitære konsekvenser, skrev russerne i et brev til Utenriksdepartementet. I uken som gikk trappet russerne opp med å anklage Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Den gir Russland og en rekke andre land rett til næringsdrift på Svalbard.

I går ettermiddag besluttet Utenriksdepartementet at Norge skal frakte de to containerne fra Storskog til Tromsø og få dem sendt til Svalbard. Ikke desto mindre er det viktig for Norge å snakke tydelig. Delelinjeavtalen om Barentshavet gjelder på ubestemt tid. Den har ingen klausul som åpner for oppsigelse. Det har utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) prisverdig påpekt.

Like åpenbart er det at Svalbardtraktaten ikke er brutt. Ingen nekter Russland å skipe varer direkte fra Murmansk til Svalbard. Dessuten har UD og Sysselmesteren gitt russerne et vink om at de følger med på forsyningssituasjonen. Grunnleggende behov skal ivaretas for alle bosetninger på Svalbard.

Norge er nødt til å reagere mot Putin-regimets dypt tragiske og folkerettsstridige krigføring i Ukraina. Men på lang sikt trenger Norge et ryddigst mulig naboforhold til Russland. Det er en melding Moskva bør forstå – uten å rote med en delelinje som er til gunst for begge parter.