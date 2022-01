Aftenposten mener: Moralisering hjelper lite mot pandemien

Nå nettopp

Frankrikes president Emmanuel Macron får kritikk for angrep på vaksinenektere.

Vaksinenølere og vaksinenektere kan ikke trues til å bøye seg.

Frankrikes president Emmanuel Macron får skarp kritikk for sin krigserklæring mot landets uvaksinerte. I et intervju med avisen Le Parisien sier Macron at han vil «gjøre livet surt for dem» til siste slutt. «Det er strategien», sier han. Uvaksinerte skal ikke få gå på restaurant, teater og kino hvis han får det som han vil.

Selvfølgelig kan den seige kampen mot pandemien kreve at folk behandles ulikt. Det skjer allerede i reiselivet. Og det ligger i diskusjonen om koronasertifikater for ulike yrker og aktiviteter i Norge.