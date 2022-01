Aftenposten mener: Ikke avlys eksamen

Nå nettopp

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), vil avlyse eksamen.

Ekstern vurdering er ikke en straff.

I to år på rad er alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og for 10. trinn blitt avlyst på grunn av pandemien. Nå vil skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) gjøre det samme i år.

Årsaken er at de skriftlige eksamenene er de samme over hele landet. Og det er store forskjeller på hvordan skolehverdagen har vært for elevene rundt omkring i landet, sier Eidsvoll til Aftenposten.