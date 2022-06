Aftenposten mener: Ring 1 må stenges. Den bør ikke gjenåpnes.

Valget står mellom tre års stengning og statlige milliardutgifter, eller permanent stengning nærmest uten kostnader.

Det nye regjeringskvartalet reiser seg sakte. Kostnaden er voldsom. Akkurat det er det tverrpolitisk enighet om. Regjeringen har varslet at den vil skrote to bygg som er tenkt påbegynt i rundt 2030. Men den mest aktuelle problemstillingen ligger under bakken.

Av hensyn til sikkerheten må nemlig Hammersborgtunnelen, der dagens Ring 1 går, senkes med inntil ti meter. Dette har lenge ligget i planene. Det var også grunnen til at Y-blokken måtte rives. Bokstavelig talt, siden Y-blokken var fundamentert på betongsøyler som går ned i tunnelen.