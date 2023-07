Moe viser at klare regler ikke er nok

Ola Borten Moe trekker seg som både statsråd og nestleder i Senterpartiet. Vis mer

Statsråder må kunne eie aksjer. Men kjøp og salg må være unntak.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ola Borten Moe er gått på en smell i aksjemarkedet. Den har vært litt utenom det vanlige. Andre taper penger der. Han tapte posten i regjering. Han trekker seg også som nestleder i Senterpartiet og vil ikke stille ved neste stortingsvalg.

Moes problem var at han i 2022 plutselig satt med for mye penger på bankkonto. Han ville at de skulle gi bedre avkastning enn magre bankrenter gir. Pengene kom fra et salg av aksjer i oljeselskapet Okea, som han var med på å starte. Han skulle betale restskatt og hadde penger til overs.