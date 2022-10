Aftenposten mener: Ja til studieavgift for utenlandske studenter

9 minutter siden

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) før spørretimen på Stortinget.

Det er ingen grunn til at Norge skal skille seg ut på dette området.

Det begynte med et skriftlig spørsmål fra Fremskrittspartiets Roy Steffensen i fjor. Spørsmålet gikk til minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe fra Senterpartiet. Steffensen påpekte at utenlandske studenter koster staten 3,5 milliarder kroner i året, ifølge Kunnskapsdepartementet. Senterpartiet beregner kostnaden enda høyere – til rundt 5 milliarder kroner. Er det ikke på tide å gjøre noe med det?

Svaret fra Moe var at høyere utdannelse fortsatt skal være gratis i Norge. For utenlandske studenter også.