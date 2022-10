Aftenposten mener: Sannhetens time for Sverigedemokraterna

Svenskenes store protestparti må ta ansvar for første gang. Det er sunt for demokratiet.

Ulf Kristersson (til høyre) blir Sveriges nye statsminister. Han må lytte nøye til Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Fredag ble det skrevet politisk historie i Stockholm. Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sto på podiet sammen med tre andre partiledere. Stolt la han ut om hva den nye regjeringen til Moderaternas Ulf Kristersson skal gjøre.

Åkesson og partifellene hans skal selv ikke være med i regjeringen. Men de har forhandlet seg til en omfattende samarbeidsavtale. Åkesson varslet intet mindre enn et «paradigmeskifte» i den delen av politikken som opptar ham mest. Sverige skal få strengere straffer, strengere asylpolitikk, færre kvoteflyktninger, færre arbeidsinnvandrere, strengere krav til familiegjenforening, forbud mot tigging, mer politi og kameraovervåking.

I mange år sa de andre partiene nei til å ha noe som helst med Sverigedemokraterna å gjøre. Det var det noen grunner til. Partiet hadde sine historiske røtter i småbrunt, nasjonalistisk grums.

Sosialdemokraten Magdalena Andersson, som nå går av som statsminister, sa på TV i 2014 at hun trakk for gardinene på kontoret sitt i Riksdagen. For da slapp hun å se over til Sverigedemokraterna. Så sent som i 2019 ble det overskrifter av at Kristdemokraternas leder Ebba Busch hadde nedlatt seg til å spise lunsj og snakke politikk med Åkesson.

Men det utstøtte partiet bare fortsatte å vokse i valgene, fra 13 prosent i 2014 til 17,5 prosent i 2018 og 20 prosent i måneden som gikk. Gradvis ble de tatt inn i varmen og ble hørt. For nær alle partier fikk behov for å foreta seg noe på feltene innvandring og krim. Særlig oppsiktsvekkende var u-svingen til Stefan Löfvens rødgrønne regjering under flyktningkrisen i 2015. 163.000 søkte asyl i Sverige det året, Löfven sa brått stopp og innførte grensekontroller ved Öresund.

Påtroppende statsminister Ulf Kristersson erkjenner åpent at han ikke får det lett. Det er krig i Europa. Sverige skal forhandle seg inn i Nato. Den sosiale uroen og gjengkriminaliteten har bitt seg fast i mange byer. Bare i årets ni første måneder hadde Sverige 48 drap. Det vil ta minst to-tre fireårsperioder å løse landets omfattende problemer, sa Kristersson.

Som Sveriges nest største parti er det naturlig at Sverigedemokraterna blir hørt og får reell innflytelse når en ny regjering nå skal prøve seg. Protestpartier bør ikke gjennom tiår få servere enkle løsninger og legge skyld på alle andre, uten selv å få føling med hvor krevende det er å ha ansvar.