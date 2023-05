Katten i sekken er vanskelig å selge

Oslo har en vakker, men tungsolgt tomt litt nord for Benidorm.

Oslos ubrukelige sykehjemstomt på Costa Blanca har vært en farse i 17 år.

21.05.2023 09:38

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Noen saker tar aldri slutt. De blir bare værende der som en stein i skoen. Det er saker som irriterer, og som alle parter vil ha en slutt på, men som av praktiske grunner ikke lar seg løse.

Oslos ubrukelige sykehjemstomt i Altea på Costa Blanca er blitt en slik sak. Det begynte så fint. Kommunen skaffet seg i 2006 en 12 måls tomt for latterlige 3,4 millioner kroner. Her under Sydens sol, bare noen hundre meter fra Middelhavet, skulle det reises en helseinstitusjon med 50 plasser.