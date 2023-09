Barnevernet må ikke bli skremt fra å gripe inn når barn trenger hjelp

«Sonya» hadde en barndom som ingen kunne komme uskadet fra.

«Sonya» er fastspent i belter og har blåmerker etter basketak med personalet. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 07:25

Helgens lesere av A-magasinet er blitt kjent med «Sonya». Det er en fortvilende historie om en 21 år gammel kvinne som systemet har gitt opp.

Hun var bare 15 år gammel da hun drepte en ung jente og prøvde å drepe en annen. Seks år senere er hun sykere enn noen gang.

«Sonya» er en av Norges farligste kvinner. Truslene hennes blir grovere og grovere. Hun skriker mot de ansatte. Truer med å drepe barna deres.

Hardbarket helsepersonell på sikkerhetsavdelingen på Dikemark er blitt langtidssykemeldt fordi hun har utsatt dem for vold og grove trusler over tid. Det er ikke vanskelig å skjønne at slikt er tungt å bære.

«Sonya» bruker ordene «uhelbredelige, mørke krefter» om det som rir henne. Legene kaller det Asperger syndrom, dyssosial, tvangspreget, paranoid og schizoid personlighetsforstyrrelse.

Dikemark vil ikke lenger ha henne. Det fungerer mot sin hensikt å ha henne innlagt, mener sykehuset. Hun bør sendes tilbake til fengsel, fordi hun er en fare for andres liv og helse, skriver sykehuset i sitt vedtak. Hun er også en fare for seg selv.

Det er ikke vanskelig å forstå begrunnelsen. «Sonya» tar ikke imot behandling. Hun blir ikke bedre av å være på sykehus – hun blir verre.

Men det blir hun i fengsel også.

Ingen mennesker bør man gi opp håpet for. Men det er klart at intet system kan være rigget for å håndtere mange pasienter som «Sonya».

Det vonde spørsmålet er om livet hennes kunne ha vært annerledes hvis hun hadde fått bedre hjelp da hun var yngre.

Barnevernet fikk de første bekymringsmeldingene allerede da hun var tre–fire år. Men hun ble boende i hjemmet sammen med fem andre søsken. Familien kom som kvoteflyktninger fra Afghanistan året før hun ble født, med dårlig økonomi og ingen utdannelse.

Hun var ni år da faren ble dømt for vold. Mot henne, søstrene og moren. Retten slo fast at mannen hadde utsatt dem for slag, spark, kvelertak og drapstrusler.

«Sonya» var 12 år da hun selv tok kontakt med barnevernet og sa at hun ikke kunne bo hjemme lenger. Først ble hun flyttet til et fosterhjem, men deretter fra institusjon til institusjon i barnevernet. Hun ble flyttet 67 ganger på ett år. De siste ti månedene før drapet bodde hun på 20 ulike institusjoner.

Ingen enkelt ansatt, regel, institusjon eller politiker har ansvar for «Sonyas» situasjon. Men hun hadde en barndom som ingen kunne komme fra uten å bli skadet. Da hun først ble sett, var det vanskelig å hjelpe henne.

Denne uken ble norsk barnevern felt i nye saker fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Norge er blitt dømt i en rekke barnevernssaker i menneskerettsdomstolen i nyere tid.

Det må ikke føre til at barnevernet blir skremt fra å gripe inn når barn lever under forhold som «Sonya» gjorde. Kanskje ville hun ikke ha brukt ord som «uhelbredelig» om seg selv hvis hun hadde hatt en annen oppvekst.